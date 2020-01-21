هذا المحتوى تم نشره يوم 21 يناير, 2020 09:11 م

الرئيس اللبناني ميشال عون يلقي كلمة في قصر بعبدا يوم 24 أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة لرويترز.

بيروت (رويترز) - أعلنت الرئاسة اللبنانية يوم الثلاثاء تشكيل حكومة جديدة بعد أن تمكن حزب الله وحلفاؤه من التوصل لاتفاق بشأن مجلس الوزراء الذي ستوكل إليه مهمة معالجة أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ عشرات السنين.

ولبنان المثقل بديون ضخمة دون حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر تشرين الأول تحت ضغط احتجاجات على الفساد وسوء الإدارة اللذين تسببا من الأساس في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد.

(تغطية صحفية إلن فرنسيس - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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