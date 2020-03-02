هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مارس, 2020 02:03 م

هيرويوكي يوشي نائب وزيرة العدل اليابانية خلال اجتماعه مع وزير الخارجية اللبناني نصيف حتي في بيروت يوم الاثنين. تصوير: محمد عزاكير -رويترز

بيروت (رويترز) - أفادت الرئاسة اللبنانية بأن هيرويوكي يوشي نائب وزيرة العدل اليابانية قال يوم الاثنين أثناء زيارة إلى لبنان إن بلاده ترغب في التعاون مع بيروت في قضية رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن وتطوير العلاقات الثنائية.

وذكرت الرئاسة اللبنانية على تويتر أن الرئيس ميشال عون قال ليوشي إن لبنان راسل اليابان بخصوص قضية غصن لكنه لم يتلق أي رد رسمي.

وفر غصن من اليابان إلى لبنان، حيث قضى طفولته، في ديسمبر كانون الأول بينما كان ينتظر محاكمته بتهم عدم الكشف عن دخله بالكامل وخيانة الثقة وإساءة استخدام أموال الشركة، وهي تهم ينفيها كلها.

وأشار عون أيضا إلى أنه "ليس بين البلدين أي اتفاق تعاون قضائي أو استرداد".

وخضع غصن للاستجواب في لبنان في يناير كانون الثاني بشأن مذكرة اعتقال أصدرتها الشرطة الدولية (الإنتربول) ويواجه منعا من السفر. وقال غصن إنه سيتعاون بشكل كامل مع العملية القضائية اللبنانية.

وقال محامي غصن أثناء استجوابه إن موكله "مرتاح كتير" تجاه الإجراءات القانونية في لبنان.

وقال غصن إن فرص حصوله على محاكمة عادلة في اليابان منعدمة. ووصفت اليابان ذلك بأنه اتهام لا أساس له.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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