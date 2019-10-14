هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 08:44 م

الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان (الى اليسار) والفرنسي إيمانويل ماكرون في صورة من أرشيف رويترز.

اسطنبول (رويترز) - ذكرت الرئاسة التركية يوم الاثنين أن الرئيس رجب طيب أردوغان شرح لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي أهداف العملية التركية في شمال شرق سوريا.

وقالت الرئاسة إن أردوغان أبلغ ماكرون بأن العملية ستسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على الحد من صادرات الأسلحة لتركيا بسبب هجومها في شمال سوريا، مما أثار تنديد أنقرة رغم أن ذلك لم يصل إلى حد فرض الاتحاد حظرا شاملا على تصدير الأسلحة لتركيا عضو حلف شمال الأطلسي.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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