الرئاسة: بوتفليقة في جنيف لإجراء فحوص طبية
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الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة - صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
الجزائر (رويترز) - ذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غادر البلاد يوم الاثنين إلى جنيف لإجراء فحوص طبية دورية.
ومنذ إصابته بجلطة في عام 2013 صار بوتفليقة (81 عاما) نادر الظهور لكن مؤيديه يطالبونه بالسعي لفترة رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في أبريل نيسان.
ولم يعلن الزعيم المخضرم، الذي يتولى رئاسة البلاد منذ عام 1999، ما إذا كان ينوي الترشح في الانتخابات.
وقال البيان إن الرئيس توجه إلى جنيف لإجراء "فحوصات طبية دورية" دون مزيد من التفاصيل.
وأجرى بوتفليقة فحوصا طبية عدة مرات منذ إصابته بالجلطة.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز