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الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على كرسي متحرك في العاصمة الجزائر يوم التاسع من أبريل نيسان 2018. تصوير: رمزي بودلال - رويترز.

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الجزائر (رويترز) - قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عزل يوم الجمعة اثنين من كبار قادة الجيش وذلك بعد شهرين من إقالة المدير العام للأمن الوطني في البلاد.

كان اللواء سعيد باي قائدا للناحية العسكرية الثانية بينما كان اللواء لحبيب شنتوف قائدا للناحية العسكرية الأولى.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز