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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أغسطس, 2018 04:26 م 17 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:26

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على كرسي متحرك في العاصمة الجزائر يوم التاسع من أبريل نيسان 2018. تصوير: رمزي بودلال - رويترز. (reuters_tickers)