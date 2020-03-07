هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مارس, 2020 12:45 م

بيروت (رويترز) - قالت الرئاسة اللبنانية في بيان يوم السبت بعد اجتماع رفيع المستوى في قصر بعبدا إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون المستحقة قريبا.

حضر الاجتماع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

وجاء في البيان الذي تلاه مدير عام الرئاسة أنطوان شقير "استنادا إلى الخيارات والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة".

(تغطية صحفية للنشرة العربية ليلى بسام من بيروت - تحرير أمل أبو السعود)

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