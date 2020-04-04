هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أبريل, 2020 03:57 م

أحد أفراد الخدمة الطبية يظهر بجوار لافتة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء تطهير محطة مترو أنفاق الشهداء في العاصمة القاهرة يوم 22 مارس آذار 2020. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز.

القاهرة (رويترز) - قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجل يوم السبت افتتاح مشروعات قومية كبرى، من بينها المتحف المصري الكبير ونقل الموظفين الحكوميين للعاصمة الإدارية الجديدة، من العام الحالي إلى عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر افتتاح المتحف الجديد هذا العام كما كان من المقرر نقل المجموعة الأولى من الموظفين الحكوميين للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة في يونيو حزيران.

وقال بيان الرئاسة "وجه الرئيس بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام القادم 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية، وذلك نظرا لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى الوطني أو العالمي".

وقالت حكومة السيسي من قبل إنها تريد البدء في نقل أعمال إدارة البلاد إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على بعد 45 كيلومترا تقريبا إلى الشرق من القاهرة في موعد قريب من منتصف العام الجاري.

لكن المشروع الذي تبلغ تكلفته 58 مليار دولار واجه صعوبات في جمع التمويل إضافة لتحديات أخرى بسبب انسحاب بعض المستثمرين.

(تغطية صحفية محمد والي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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