هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2020 12:56 م

بيني جانتس في رمات جان يوم 1 مارس آذار 2020. تصوير: نير إلياس - رويترز

القدس (رويترز) - حصل الزعيم الإسرائيلي المعارض بيني جانتس على تكليف رسمي من الرئيس بتشكيل الحكومة ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للانضمام إليه في حكومة وحدة وطنية.

وحصل جانتس زعيم حزب أزرق أبيض الوسطي على تأييد 61 من المشرعين وعددهم 120 في مشاورات مع الرئيس ريئوفين ريفلين يوم الأحد فيما يعتبر صفعة قوية لنتنياهو الذي أعلن فوزه في الانتخابات التي أجريت يوم الثاني من مارس آذار.

وخلال مراسم بثها التلفزيون، أمهل ريفلين جانتس 28 يوما لتشكيل ائتلاف حاكم مع إمكانية التمديد لمدة أسبوعين.

لكن كان من بين من دعموا جانتس القائمة العربية المشتركة، وهي ائتلاف يضم الأحزاب العربية في الكنيست، وفصيل إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف بقيادة وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان، الأمر الذي من شأنه تعقيد جهود تشكيل حكومة تتوافر لها مقومات البقاء دون تأييد أوسع نطاقا.

واقترح نتنياهو وليبرمان تشكيل "حكومة طوارئ وطنية" لمدة ستة أشهر تضم حزب أزرق أبيض وحزب ليكود اليميني الذي ينتمي له نتنياهو للتصدي لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال جانتس في مراسم تكليفه دون الخوض في المزيد من التفاصيل "أعدك أنني سأبذل كل ما في وسعي لأتمكن خلال بضعة أيام من تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة ووطنية قدر المستطاع".

وأجرت إسرائيل ثلاث انتخابات غير حاسمة خلال أقل من عام ويواجه نتنياهو اتهامات جنائية بالفساد لكنه ينفيها.

وكان جانتس أصر خلال مفاوضات فاشلة مع نتنياهو في أعقاب انتخابات سبتمبر أيلول على أن يتولى الدورة الأولى من رئاسة الوزراء في إطار اتفاق على تناوب القيادة، لكنه دعا منافسه اليوم إلى اتفاق وحدة.

وقال جانتس أثناء المراسم "الوقت حان لإنهاء الكلمات الجوفاء... حان الوقت لأن ننحي سيوفنا جانبا ونوحد صفوفنا لنهزم الكراهية".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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