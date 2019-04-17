هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أبريل, 2019 08:48 م

الرئيس الاسرائيلي ريئوفين ريفلين (الى اليمين) ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس يوم الأربعاء. تصوير: رونين زفولين - رويترز.

القدس (رويترز) - رشح الرئيس الإسرائيلي يوم الأربعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة المقبلة بعدما فاز بدعم غالبية أعضاء الكنيست في أعقاب الانتخابات التي جرت في التاسع من أبريل نيسان الجاري.

وفاز نتنياهو، الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ عشر سنوات، بفترة خامسة في المنصب رغم إعلان المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت عزمه توجيه اتهامات لرئيس الوزراء في ثلاث قضايا فساد. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

وقال نتنياهو خلال الاحتفال بترشيحه بعدما منحه الرئيس ريئوفين ريفلين تفويضا بتشكيل الحكومة "في وقت تعاني فيه المنطقة من الاضطرابات، استطعنا الحفاظ على أمن واستقرار الدولة بل وتحويل إسرائيل إلى قوة عالمية متزايدة".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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