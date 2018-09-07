الرئيس الإيراني: الوجود الأمريكي في سوريا يجب أن ينتهي
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الرئيس الإيراني حسن روحاني في مؤتمر صحفي في فيينا يوم الرابع من يوليو تموز 2018. تصوير: ليسي نيسنر - رويترز.(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي يوم الجمعة إن أمريكا ينبغي أن تنهي وجودها العسكري في سوريا.
جاء ذلك مع بدء اجتماع ثلاثي يركز على سوريا مع نظيريه الروسي والتركي.
وقال روحاني "الوجود غير القانوني لأمريكا وتدخلها في سوريا، الذي أدى لاستمرار انعدام الأمن في هذا البلد، يجب أن ينتهي بسرعة".
ومن المقرر أن يناقش الزعماء الهجوم العسكري الوشيك على إدلب في شمال غرب سوريا، آخر المعاقل الرئيسية للمعارضة في البلاد.
وقال روحاني إن المعركة مع المتشددين في سوريا ستستمر حتى يتم استئصال شأفتهم من البلد بأكمله ولا سيما إدلب لكن أي عمليات عسكرية يجب أن تتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز