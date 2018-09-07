محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 12:58 م 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:58

الرئيس الإيراني حسن روحاني في مؤتمر صحفي في فيينا يوم الرابع من يوليو تموز 2018. تصوير: ليسي نيسنر - رويترز. (reuters_tickers)