هذا المحتوى تم نشره يوم 10 فبراير, 2020 02:39 م

دبي (رويترز) - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء إن القائد العسكري الإيراني الراحل قاسم سليماني، الذي قُتل في ضربة بطائرة أمريكية مسيرة في الثالث من يناير كانون الثاني في بغداد، كان يسعى لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف روحاني "القائد سليماني كان رجلا يسعى للاستقرار والهدوء في المنطقة... لو كان القائد سليماني يريد قتل جنرالات أمريكيين لكان ذلك في غاية السهولة بالنسبة له، في أفغانستان والعراق ومناطق أخرى. لكنه لم يفعل ذلك قط".

(تغطية صحفية بابك دهقان بيشه - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك