هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يوليو, 2019 11:41 ص

الرئيس الإيراني حسن روحاني في قيرغيزستان يوم 14 يونيو حزيران 2019. صورة لرويترز

جنيف (رويترز) - نقل الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية على الإنترنت عن الرئيس حسن روحاني قوله يوم الأحد إن المصدر الرئيسي للتوتر في الخليج هو وجود قوات أجنبية وذلك في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع وزير الشؤون الخارجية العماني في طهران.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين كبار الأسبوع الماضي إن فرنسا وإيطاليا والدنمرك قدمت دعمها المبدئي لخطة بريطانية لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الشحن البحري عبر مضيق هرمز في اقتراح طُرح عقب احتجاز إيران لناقلة ترفع علم بريطانيا.

وقال روحاني "وجود القوات الأجنبية لن يساعد الأمن في المنطقة بل سيكون المصدر الرئيسي للتوتر" مشيرا إلى أن المسؤولية الأساسية لتأمين مضيق هرمز تقع على عاتق إيران وسلطنة عمان.

وأضاف "جذور الأحداث المؤسفة والتوتر في المنطقة اليوم تكمن في الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب" من الاتفاق النووي الإيراني.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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