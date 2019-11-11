هذا المحتوى تم نشره يوم 11 نوفمبر, 2019 07:48 م

دارا خسروشاه الرئيس التنفيذي لشركة أوبر في نيودلهي يوم 22 اكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير رويترز.

الرياض (رويترز) - قال دارا خسروشاه الرئيس التنفيذي لشركة أوبر يوم الاثنين إنه لا يمكن التماس العذر للسعودية، وهي مستثمر رئيسي في الشركة، في قتلها الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي، مضيفا أنه جانبه الصواب عندما وصف الحادث بأنه "خطأ جسيم".

ويمثل ذلك تراجعا من خسروشاه عن تصريحات أدلى بها في مقابلة مع "أكسيوس أون إتش.بي.أو" أذيعت في وقت سابق وشبه فيها مقتل خاشقجي، الذي كان يكتب بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، بأيدي ضباط سعوديين في قنصلية المملكة باسطنبول بمقتل أي شخص تحت عجلات سيارات ذاتية القيادة في شركته.

وقال في المقابلة "إنه خطأ جسيم. نحن نقع في أخطاء أيضا في القيادة الذاتية ونتعافى من (مثل) ذلك الخطأ". وأضاف "بالتالي أعتقد أن الناس يقعون في الأخطاء. هذا لا يعني أنه لا يمكن الصفح عنهم أبدا. أعتقد أنهم تعاملوا مع الأمر بجدية".

وقال خسروشاه في وقت لاحق على تويتر "لا صفح ولا نسيان لما حدث لجمال خاشقجي وكنت مخطئا حين وصفت مقتله بأنه ’خطأ’".

وأضاف "لقد قلت شيئا في تلك اللحظة لا أصدقه. مستثمرونا يعرفون منذ وقت طويل آرائي هنا وأنا آسف لأنني لم أكن واضحا بنفس القدر على أكسيوس".

وأثار مقتل خاشقجي استياء دوليا وشوه صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وحكومات غربية إنها تعتقد أن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي. ونفى الأمير محمد ذلك لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية النهائية عن مقتله باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد.

وسُئل خسروشاه في المقابلة عن تقييم وكالة المخابرات المركزية لتورط الأمير محمد بن سلمان فقال "لم أقرأ هذا الجزء من تقرير وكالة المخابرات المركزية... لكنني أظن من منظور سعودي أنهم تماما مثل أي من حملة الأسهم الآخرين".

وحاز صندوق الثروة السيادي السعودي حصة نسبتها خمسة في المئة من أوبر في 2016 بقيمة 3.5 مليار دولار. ورئيس الصندوق عضو في مجلس الإدارة.

(تغطية صحفية ستيفن كالين - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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