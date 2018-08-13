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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أغسطس, 2018 01:41 م 13 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:41

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في العاصمة تونس يوم 25 مايو أيار 2018. تصوير: زبير السويسي - رويترز. (reuters_tickers)