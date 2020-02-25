هذا المحتوى تم نشره يوم 25 فبراير, 2020 09:55 م

الجزائر (رويترز) - ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون سيتوجه إلى السعودية يوم الأربعاء في أول زيارة دولة له منذ انتخابه في ديسمبر كانون الأول.

ويقوم تبون بهذه الزيارة بينما تسعى بلاده لحشد التأييد لعقد قمة تستضيفها حول الأزمة في ليبيا المجاورة. والتقى تبون في العاصمة الجزائرية يوم الثلاثاء مع أمير قطر.

ويقول تبون إنه سيركز على القضايا الداخلية بعد عام من الاحتجاجات الحاشدة التي هزت النخبة الحاكمة في الجزائر وأجبرت سلفه عبد العزيز بوتفليقة على الرحيل.

لكن الأزمة في ليبيا والمشكلات الأمنية في مالي المجاورة أيضا جعلت الشؤون الخارجية ضمن أولوياته.

ورغم أن زيارته إلى السعودية ستكون أول زيارة دولة له كرئيس، فقد سافر إلى ألمانيا لحضور اجتماع دولي حول ليبيا وإلى إثيوبيا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك