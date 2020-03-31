هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أبريل, 2020 12:20 ص

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يلقي كلمة أثناء مراسم تنصيبه في الجزائر العاصمة يوم 19 ديسمبر كانون الأول 2019. تصوير: رمزي بودينا - رويترز.

الجزائر (رويترز) - حث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء المواطنين على التحلي "بالنظام" للمساعدة في التغلب على انتشار فيروس كورونا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حالات الإصابة والوفيات جراء الفيروس.

وقال تبون في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن الحكومة لا تزال قادرة على التعامل مع الموقف رغم التراجع في عائدات الطاقة التي تعد المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.

كانت الجزائر العضو بمنظمة أوبك قررت في وقت سابق هذا الشهر خفض الإنفاق العام بنسبة 30 في المئة وتقليص الاستثمار في مجال الطاقة إلى النصف لهذا العام ليصل إلى سبعة مليارات دولار وتأجيل بعض المشروعات الاجتماعية والاقتصادية بعد أن تسبب فيروس كورونا في تراجع حاد في أسعار النفط العالمية.

وطالب تبون الجزائريين بالتحلي بالنظام وقال إن الناس يجب أن تحترم الإجراءات الوقائية ونصائح الأطباء.

وتجاهل بعض الجزائريين الخطوات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس بما في ذلك حظر ليلي للتجول في عشر محافظات وعزل تام في منطقة البليدة جنوبي العاصمة الجزائرية.

وأشار تبون إلى أن الجزائر تمتلك القدرات الكافية للتعامل مع الأزمة. وقال إنه فيما يتعلق بالمواد الغذائية فإن المخزون يكفي خمسة أشهر على الأقل ولا يوجد ما يدعو للفزع.

وقال الرئيس الجزائري إن الجزائر ستمدد الأسبوع القادم إغلاق المدارس والجامعات والمساجد.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أشرف راضي)

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