هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2019 08:44 م

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (إلى اليسار) وبجواره رئيس الأركان أحمد قايد صالح - صورة من أرشيف رويترز.

الجزائر (رويترز) - عين الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حكومة جديدة لتصريف الأعمال يوم الأحد، وأبقى على رئيس الأركان أحمد قايد صالح في منصبه كنائب لوزير الدفاع رغم دعوته لإعلان عدم أهلية بوتفليقة للحكم.

وفي إعلانه للحكومة الجديدة، قال التلفزيون الرسمي إن بوتفليقة عين محافظ البنك المركزي محمد لوكال وزيرا للمالية، ومحمد عرقاب وزيرا للطاقة.

كما عين صابري بوقادوم وزيرا للشؤون الخارجية خلفا لرمطان لعمامرة الذي تولى المنصب في وقت سابق هذا الشهر في تغيير وزاري آخر.

واحتفظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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