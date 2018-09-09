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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 سبتمبر, 2018 11:36 م 09 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 23:36

من إريك كنكت و خالد عبد العزيز

الخرطوم (رويترز) - قرر الرئيس السوداني عمر البشير يوم الأحد حل الحكومة في مسعى لإصلاح اقتصاد البلاد الذي يعاني من أزمة تجسدت في الأشهر الماضية في نقص الخبز والوقود والعملة الصعبة.

وذكر بيان رئاسي مساء الأحد أن إعلان حل الحكومة يتضمن خفض عدد الوزارات إلى 21 من 31 وزارة.

وقال مسؤول بالحزب الحاكم إن البشير عين معتز موسى رئيسا للوزراء بعد حل الحكومة.

وقال المسؤول لصحفيين إن وزيري الدفاع والداخلية سيبقيان في منصبيهما في الحكومة الجديدة.

وكان موسى وزيرا للري والكهرباء قبل حل الحكومة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن دعا البشير لاجتماع طارئ في القصر الرئاسي لمسؤولي الحزب الحاكم.

وتحاول الحكومة خفض الإنفاق في الوقت الذي تواجه فيه ارتفاعا قياسيا في التضخم ونقصا في العملة الصعبة فضلا عن تزايد القلق بشأن تراجع حجم السيولة النقدية في البنوك.

وأصبح مشهد الطوابير الطويلة خارج البنوك التجارية مألوفا في أنحاء الخرطوم في الأسابيع القليلة الماضية مع تقلص السيولة من العملة المحلية وخلو ماكينات الصرف الآلي من النقود. وتم وضع حد للسحب النقدي في بعض الأماكن بنحو 500 جنيه سوداني (27.85 دولار).

ونقل البيان عن البشير قوله إن هذه الخطوة "ضرورية لمعالجة حالة الضيق والإحباط التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية".

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في عام 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة.

وكان من المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات التجارية الأمريكية، التي فرضت على مدى 20 عاما، العام الماضي إلى حقبة مزيد من الرخاء في بلد عانى كثيرا من العزلة.

لكن الأزمة الاقتصادية اشتدت في ظل سوق سوداء للدولار حلت فعليا محل النظام المصرفي الرسمي منذ خفض قيمة الجنيه السوداني، مما زاد من صعوبة استيراد السلع الأساسية مثل القمح.

وفي الأشهر القليلة الماضية ارتفع سعر صرف الدولار إلى نحو 47 جنيها في السوق السوداء مقابل نحو 30 جنيها في السعر الرسمي للصرف. وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى نحو 64 في المئة في يوليو تموز.

وخرجت مظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الخبز إلى المثلين في يناير كانون الثاني، بعدما ألغت الحكومة الدعم.

والسودان بدون محافظ للبنك المركزي منذ يونيو حزيران عندما توفي حازم عبد القادر إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء زيارة لتركيا.

( الدولار = 29.2 جنيه سوداني)

(شارك في التغطية عمر فهمي - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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رويترز