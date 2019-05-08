هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مايو, 2019 04:25 م

الرئيس الصيني شي جين بينغ (الى اليمين) والعاهل السعودي الملك سلمان في صورة من أرشيف رويترز.

بكين (رويترز) - تحدث الرئيس الصيني شي جين بينغ هاتفيا يوم الأربعاء مع العاهل السعودي الملك سلمان في خضم توتر بسبب إيران التي أعلنت أنها ستقلص بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق الذي أُبرم مع القوى العالمية في عام 2015.

وتحرص الصين على الحفاظ على علاقات جيدة مع السعودية وإيران اللتين ترتبط معهما بعلاقات وثيقة في مجالي الطاقة والأعمال، في منطقة كان نفوذ بكين فيها دوما أقل بكثير من نفوذ الولايات المتحدة أو روسيا أو فرنسا و بريطانيا.

ولم تذكر وزارة الخارجية الصينية إيران مباشرة في بيانها بشأن الاتصال الهاتفي بين الزعيمين لكن البيان ركز على تصريحات شي بشأن تعزيز العلاقات الثنائية.

وزار شي السعودية وإيران في رحلة واحدة في عام 2016 ثم زار الملك سلمان الصين في 2017. كما التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع شي في بكين في فبراير شباط الماضي.

وذكرت الوزارة أن الرئيس الصيني أبلغ الملك سلمان خلال الاتصال الهاتفي أن بلاده تولي أهمية كبرى لتطوير شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع السعودية وخصوصا فيما يتصل بالتعاون في مجال الطاقة.

وأضاف البيان نقلا عن شي "تقدر الصين جهود السعودية النشطة لتعزيز العلاقات الصينية العربية وتطوير العلاقات بين الصين والبلدان الإسلامية".

وتابع قائلا "تثمن الصين موقف السعودية الموضوعي والمنصف فيما يتعلق بمصالح الصين ومخاوفها الرئيسية، وتساند بشدة جهود السعودية لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها الوطني، كما تدعم السعودية في سعيها للتحول الاقتصادي وتحقيق تنمية أكبر".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك