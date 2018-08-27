الرئيس العراقي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد في 3 سبتمبر
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الرئيس العراقي فؤاد معصوم في بغداد يوم 12 مايو ايار 2018. تصوير: أحمد جاد الله - رويترز(reuters_tickers)
من أحمد رشيد
بغداد (رويترز) - ينعقد البرلمان العراقي الجديد في الثالث من سبتمبر أيلول وفقا لمرسوم صادر عن الرئيس فؤاد معصوم يوم الاثنين مما يمهد الطريق أمام النواب لانتخاب حكومة جديدة تبدأ في إعادة بناء البلاد بعد ثلاث سنوات من قتال تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي مايو أيار، أدلى العراقيون بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية منذ هزيمة دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم المتشدد لكن عملية إعادة فرز شائكة أخرت إعلان النتائج النهائية حتى هذا الشهر.
وأثار الغموض حول تشكيلة الحكومة الجديدة توترات في وقت يتنامى فيه الاستياء الشعبي بسبب سوء حالة الخدمات الأساسية وارتفاع نسبة البطالة وبطء وتيرة إعادة البناء بعد الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال مكتب معصوم في بيان "أجرى سيادة الرئيس حوارات عديدة ومعمقة مع كافة القوى السياسية بشأن الإسراع في حسم تفاهماتها السياسية لإنجاز الاستحقاقات الدستورية المترتبة على انعقاد المجلس وما تليها من اختيار لرئيس المجلس ونائبيه وفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة".
وأقرت المحكمة الاتحادية العليا نتائج الانتخابات في 19 أغسطس آب وبذلك أصبح أمام معصوم 15 يوما لدعوة البرلمان الجديد للانعقاد في خطوة أولى ضمن عملية تستمر 90 يوما بموجب الدستور وتؤدي في نهاية المطاف إلى حكومة جديدة.
وسينتخب النواب في جلستهم الأولى رئيسا للبرلمان ونائبين له. وسينتخبون فيما بعد رئيسا جديدا للبلاد وسيكلفون زعيم الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.
وأخرت إعادة فرز الأصوات العملية ثلاثة أشهر لكنها لم تسفر عن اختلاف كبير عن النتائج الأولية إذ حافظ رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر على تقدمه.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز