هذا المحتوى تم نشره يوم 29 يناير, 2020 03:38 م

بغداد (رويترز) - قال الرئيس العراقي برهم صالح يوم الأربعاء إنه سيختار رئيسا مؤقتا للوزراء إذا لم تتمكن الأحزاب السياسية من اختيار بديل لعادل عبد المهدي بحلول الأول من فبراير شباط.

واستقال رئيس الوزراء عبد المهدي من منصبه في نوفمبر تشرين الثاني تحت ضغط احتجاجات شعبية لكنه استمر في أداء مهامه بصفة مؤقتة.

ويشهد العراق احتجاجات حاشدة منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول ويطالب المحتجون وأغلبهم من الشبان بإصلاح نظام يعتبرونه فاسدا إلى حد كبير كونه جعل معظم العراقيين يعانون من الفقر.

ولقي أكثر من 450 شخصا حتفهم خلال المظاهرات.

وتعد المهلة التي حددها الرئيس العراقي أحدث دلالة على أن الأحزاب السياسية الشيعية التي تهيمن على البرلمان العراقي فشلت حتى الآن في التغلب على خلافاتها واختيار رئيس جديد للوزراء يقبله المحتجون.

ودعا صالح الفصائل السياسية المتنافسة إلى استئناف المحادثات والاتفاق على مرشح.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية‭ ‬-‭ ‬تحرير أحمد حسن)

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