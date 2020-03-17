هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2020 02:00 م

الرئيس العراقي برهم صالح في دافوس يوم 22 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: دنيس باليبوس - رويترز.

بغداد (رويترز) - كلف الرئيس العراقي برهم صالح يوم الثلاثاء عدنان الزرفي وهو محافظ سابق غير مشهور بدرجة كبيرة على صعيد السياسة الوطنية بتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما وذلك في محاولة لتجاوز أشهر من الجمود السياسي.

وكان الزرفي محافظا للنجف التي يغلب عليها الشيعة خلال الاحتلال الأمريكي بعد سقوط صدام حسين ويرأس كتلة "النصر" الصغيرة في البرلمان التي ينتمي لها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي حليف الولايات المتحدة.

وقال أعضاء في البرلمان لرويترز إن الرئيس برهم صالح لم يكلف الزرفي إلا بعد أن فشلت الأحزاب السياسية الشيعية المنافسة الأكبر في اتخاذ قرار بشأن من سيخلف عادل عبد المهدي، الذي استقال في نوفمبر تشرين الثاني خلال اضطرابات حاشدة قتل فيها المئات.

وينظر إلى الزرفي، الذي عاش في الولايات المتحدة كلاجئ في التسعينيات بعد فراره من صدام حسين، على أنه شخصية علمانية نسبيا في بلد تهيمن عليه الأحزاب الطائفية منذ فترة طويلة.

ويتعين عليه الآن الحصول على ثقة البرلمان في حكومته الجديدة، وهي مهمة صعبة بسبب اعتراض الجماعات الرئيسية المدعومة من إيران على تعيينه.

وقال عضو شيعي في البرلمان طلب عدم نشر اسمه إن الزرفى سيواجه مقاومة شديدة داخل البرلمان وسيحتاج إلى معجزة للموافقة على حكومته.

وإذا تمكن الزرفى من الحصول على موافقة البرلمان على حكومته، فسيتولى إدارة البلاد حتى يتسنى إجراء انتخابات مبكرة.

والزرفي هو السياسي الثاني الذي يكلفه صالح بتشكيل حكومة منذ إعلان عبد المهدي استقالته. وفي الأول من فبراير شباط، قام الرئيس العراقي بتكليف محمد علاوي رئيسا للوزراء، لكنه سحب ترشيحه للمنصب بعد شهر، متهما الأحزاب السياسية بعرقلته.

(تغطية صحفية من أحمد رشيد-إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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