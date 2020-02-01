هذا المحتوى تم نشره يوم 01 فبراير, 2020 07:09 م

الرئيس العراقي برهم صالح يتحدث في مؤتمر صحفي. صورة من أرشيف رويترز.

من جون ديفيسون وعزيز اليعقوبي

بغداد (رويترز) - قال التلفزيون العراقي إن الرئيس العراقي برهم صالح كلف يوم السبت محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء، بعدما فشلت الأحزاب السياسية المتصارعة في تسمية مرشح في الشهرين الماضيين منذ الإطاحة برئيس الوزراء السابق في احتجاجات حاشدة.

وسيدير علاوي البلاد لحين يتسنى إجراء انتخابات مبكرة. ويتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر. وسيواجه على الأرجح تنافس أحزاب قوية على مقاعد وزارية ومشكلات أخرى بسبب طول أمد الأزمة السياسية.

وقال علاوي "إذا الكتل حاولوا يفرضون علي مرشحيهم، فراح أطلع وأحكي وياكم وأترك ها التكليف... أطلب من عندكم تستمرون بالمظاهرات".

وأضاف في تسجيل مصور نشره على حسابه الرسمي في تويتر ونقله التلفزيون العراقي "أنا موظف عندكم وشايل أمانة كبيرة، فلا ترجعون إذا ما تاخدون اللي تريدون سواء كنت أنا أو غيري".

واستقال رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في نوفمبر تشرين الثاني وسط اضطرابات مناهضة للحكومة إذ خرج مئات آلاف العراقيين إلى الشوارع مطالبين بالإطاحة بالنخبة السياسية في العراق.

وقتل حوالي 500 محتج منذ أكتوبر تشرين الأول في حملة دامية تنفذها قوات الأمن.

وبعد وقت قصير من إعلان الرئيس العراقي، احتشد المحتجون في بغداد ومدن جنوبية للتعبير عن اعتراضهم على اختيار علاوي وسجلوا مقاطع مصورة أبدوا فيها اعتراضهم ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر تسجيل مصور في ساحة التحرير ترديد المتظاهرين هتافات منددة باختيار علاوي.

وبالنسبة للمتظاهرين الذي يطالبون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يرون أنها فاسدة يمثل علاوي جزءا من النظام ومن ثم فهو غير مقبول. وكان علاوي وزيرا للاتصالات في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي شهد حكمه سقوط مدن عراقية عديدة في قبضة تنظيم الدولة الإسلامية في 2014 والذي يواجه اتهامات بممارسة سياسة طائفية موالية للشيعة.

* عدم التأييد

قبل ساعات من تكليف علاوي هاجم مؤيدو الزعيم الشيعي مقتدى الصدر المحتجين في ساحة التحرير.

ودعا الصدر يوم الجمعة لاحتجاج حاشد في بغداد ولاعتصامات قرب المنطقة الخضراء شديدة التحصين رفضا لتأخير تشكيل حكومة دون تحديد أماكن لهذه التجمعات.

وعبر الصدر لاحقا عن تأييده لاختيار علاوي، قائلا إن "الشعب هو من اختار رئيسا لوزرائه وليس الكتل. وهذه خطوة جيدة ستعزز بالمستقبل".

لكن حزب الدعوة رفض اختيار علاوي رئيسا للوزراء، وقال في بيان إن اختيار أي مرشح في هذه الفترة لن يحظى على الأرجح بتأييد الجميع.

ويواجه العراق أكبر أزماته منذ هزيمة الدولة الإسلامية في عام 2017. وتتحدى الانتفاضة الشعبية التي يغلب عليها الشيعة في بغداد والجنوب النخبة الحاكمة الشيعية المدعومة من إيران.

وشهدت البلاد مزيدا من الفوضى منذ مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد في الثالث من يناير كانون الثاني. وردت إيران بهجمات صاروخية على قواعد تستضيف قوات أمريكية، مما دفع المنطقة إلى شفا صراع شامل.

وحاول الساسة الموالون لإيران استغلال الأحداث لصرف الانتباه عن الغضب الشعبي من قبضتهم على السلطة وتحويله إلى المسيرات المناهضة للولايات المتحدة والمطالبة بانسحاب القوات الأمريكية.

(شاركت في التغطية نادين عوض الله - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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