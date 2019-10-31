هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أكتوبر, 2019 03:54 م

الرئيس العراقي برهم صالح خلال مؤتمر صحفي في باريس يوم 25 فبراير شباط 2019. صورة من ممثل لوكالات الأنباء.

بغداد (رويترز) - قال الرئيس العراقي برهم صالح في خطاب يوم الخميس إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته استجابة لمظاهرات حاشدة إذا توصلت الكتل البرلمانية لبديل مقبول لتجنب أي فراغ دستوري.

وأضاف الرئيس في الخطاب الذي بثه التلفزيون على الهواء أن إجراء انتخابات مبكرة لا يمكن أن يتم إلا وفقا لقانون انتخابات جديد وقال "أؤكد أنني كرئيس للجمهورية سأوافق على انتخابات مبكرة بعد الموافقة على قانون الانتخابات".

وقال صالح إن رئيس الوزراء "أبدى موافقته على تقديم استقالته طالبا من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول وذلك في ظل الالتزامِ بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري".

(تغطية صحفية أحمد رشيد وراية الجلبي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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