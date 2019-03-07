هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مارس, 2019 09:28 م

الرئيس العراقي برهم صالح خلال مؤتمر صحفي في باريس يوم 25 فبراير شباط 2019. (صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء).

بغداد (رويترز) - قال الرئيس العراقي برهم صالح في مقابلة مع صحيفة (ذا ناشيونال) التي تصدر بالإنجليزية في أبوظبي إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الأجانب الذين يحاكمون في العراق قد تصدر عليهم أحكام بالإعدام.

ونقلت الصحيفة عن صالح قوله على موقعها الإلكتروني إن مقاتلي الدولة الإسلامية "سيحاكمون وفقا للقانون العراقي وربما تصدر عليهم أحكام بالإعدام إذا ما أُدينوا".

وقال الجيش العراقي إن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة سلمت الشهر الماضي نحو 280 عراقيا وأجنبيا يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية. ومن المتوقع حدوث عمليات تسليم مشابهة بموجب اتفاق لنقل نحو 500 شخص تحتجزهم تلك القوات في سوريا.

كان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي قال إن العراق إما سيساعد في إعادة غير العراقيين من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية إلى دولهم أو محاكمة أولئك المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد العراق والعراقيين.

وبموجب القانون العراقي قد يواجه هؤلاء عقوبة الإعدام.

وتعد تصريحات صالح أول تأكيد علني بأن مقاتلي الدولة الإسلامية الأجانب قد يواجهون الإعدام في العراق.

(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية)

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