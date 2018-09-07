الرئيس الفلبيني يعرض إرسال قوات إلى الأردن لقتال المتشددين
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الملك عبد الله ملك الأردن (إلى اليمين) والرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي في القصر الملكي في عمان يوم الخميس. تصوير: محمد حامد - رويترز(reuters_tickers)
مانيلا (رويترز) - عرض الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إرسال قوات إلى الأردن للمساعدة في قتال المتشددين الإسلاميين بعدما وافق على تعزيز التعاون العسكري مع الأردن في مكافحة التطرف.
ويحاول البلدان التصدي لنفوذ تنظيم الدولة الإسلامية حيث يلعب الأردن دورا رئيسيا في تحالف دولي بينما تعيش الفلبين في حالة تأهب بعد احتلال متمردين إسلاميين مدينة لمدة خمسة أشهر في أسوأ صراع تشهده منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال دوتيرتي يوم الخميس خلال منتدى أعمال في العاصمة الأردنية عمان ردا على تعليق للملك عبد الله، الذي عبر عن أسفه في وقت سابق "لشرور الإرهاب" الذي تعاني منه البلدان، "إذا كان هناك أي شيء يمكننا فعله، إذا كنتم تواجهون نقصا في جيشكم أخبرونا".
وأضاف "تحتاجون كتيبة واحدة...سأرسلهم لكم".
ويلعب الأردن دورا بارزا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية ويوفر دعما عسكريا ولوجستيا ومخابراتيا.
وفي وقت سابق من العام أعلن الأردن أنه سيمد الفلبين بطائرتي هليكوبتر هجوميتين من طراز كوبرا للمساعدة في قتال المتشددين.
ويقوم دوتيرتي بزيارة إلى الأردن وإسرائيل تستغرق ستة أيام.
ووقع اتفاقات مع شركات إسرائيلية لشراء أسلحة صغيرة ومركبات مدرعة ومعدات مراقبة واستطلاع.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز