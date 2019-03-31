تونس (رويترز) - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد إن الفلسطينيين يتطلعون للزعماء العرب لنصرة القضية الفلسطينية.

وأضاف في كلمته في افتتاح القمة العربية بتونس "نتطلع إليكم لنصرة فلسطين.. قضية العرب الأولى".

وانتقد الدعم الأمريكي لإسرائيل قائلا "ما تشهده فلسطين من ممارسات قمعية ونشاطات استيطانية وخنق للاقتصاد الفلسطيني ومواصلة إسرائيل لسياستها العنصرية والتصرف كدولة فوق القانون ما كان له أن يكون لولا دعم الإدارة الأمريكية للاحتلال الاسرائيلي".

وأضاف "في ظل غياب حل سياسي يستند للشرعية الدولية دعونا لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف" لرعاية المفاوضات.

(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد طلبة - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير علي خفاجي)

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك