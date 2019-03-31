تونس (رويترز) - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد إن الفلسطينيين يتطلعون للزعماء العرب لنصرة القضية الفلسطينية.
وأضاف في كلمته في افتتاح القمة العربية بتونس "نتطلع إليكم لنصرة فلسطين.. قضية العرب الأولى".
وانتقد الدعم الأمريكي لإسرائيل قائلا "ما تشهده فلسطين من ممارسات قمعية ونشاطات استيطانية وخنق للاقتصاد الفلسطيني ومواصلة إسرائيل لسياستها العنصرية والتصرف كدولة فوق القانون ما كان له أن يكون لولا دعم الإدارة الأمريكية للاحتلال الاسرائيلي".
وأضاف "في ظل غياب حل سياسي يستند للشرعية الدولية دعونا لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف" لرعاية المفاوضات.
(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد طلبة - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير علي خفاجي)