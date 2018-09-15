محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 15 سبتمبر, 2018 07:00 م 15 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:00

الرئيس الفلسطيني أثناء الاجتماع مع رئيس جمهورية البوسنة والهرسك في مكتبه في رام الله بالضفة الغربية يوم 29 أغسطس آب 2018. تصوير محمد تركمان - رويترز. (reuters_tickers)