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الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في صورة بتاريخ الأول من مارس اذار 2018. تصوير: محمد تركمان - رويترز.

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤولية هجوم بقنبلة استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة يوم 13 مارس آذار واصفا الهجوم بأنه "عمل إجرامي".

ونجا الحمد الله واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية دون أن يلحق بهما أذى عندما انفجرت العبوة الناسفة المزروعة على جانب طريق أثناء دخولهما قطاع غزة الذي تهيمن عليه حماس.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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رويترز