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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 06:52 م 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 18:52

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في صورة بتاريخ الأول من مارس اذار 2018. تصوير: محمد تركمان - رويترز. (reuters_tickers)