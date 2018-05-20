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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2018 06:49 م 20 مايو 2018 - آخر تحديث - 18:49

من علي صوافطة

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال مسؤولون فلسطينيون يوم الأحد إن الرئيس محمود عباس دخل مستشفى في الضفة الغربية، موردين روايات متضاربة بشأن حالته الصحية.

وهذه هي المرة الثالثة التي يدخل فيها عباس (82 عاما) المستشفى في غضون أسبوع. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عباس خضع لجراحة صغيرة في الأذن الوسطى يوم الثلاثاء ثم خرج بعد ذلك بعدة ساعات لكنه دخل إلى المستشفى مرة ثانية ولفترة وجيزة الليلة الماضية.

وقال مسؤول فلسطيني في رام الله إن عباس عاد إلى المستشفى في وقت لاحق يوم الأحد بسبب ارتفاع درجة حرارته بعد جراحة الأذن التي خضع لها يوم الثلاثاء.

وأضاف أن الأطباء نصحوه بدخول المستشفى مرة أخرى.

بيد أن مصدرا في المستشفى الاستشاري في رام الله قال إن حالة الرئيس لا علاقة لها بالعملية في الأذن.

وأضاف "الرئيس سيبقى في المستشفى ليوم غد على الاقل.. الرئيس لديه التهاب في الصدر ويتم اعطاءه مضادا حيويا في الوريد". وطلب المصدر عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا بالحديث إلى وسائل الإعلام.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية التي يرأسها عباس في حسابها على تويتر إن صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين زار الزعيم الفلسطيني في المستشفى ونقلت عنه القول إن الحالة الصحية للرئيس جيدة.

وتزامن دخول عباس المستشفى مع تصاعد التوتر الإسرائيلي الفلسطيني بعدما قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص عشرات المحتجين الفلسطينيين على حدود غزة في 14 مايو أيار مع افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس.

ويخضع قطاع غزة لسيطرة حركة حماس، الخصم اللدود لحركة فتح التي يتزعمها عباس.

وتولى عباس منصبه بعد وفاة ياسر عرفات عام 2004. وخاض عباس محادثات السلام مع إسرائيل برعاية أمريكية لكن المفاوضات توقفت عام 2014.

كما يتولى عباس رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعيد انتخابه لهذا المنصب في الرابع من الشهر الجاري.

وفي فبراير شباط دخل عباس مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية أثناء زيارته للإدلاء بكلمة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز