هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يناير, 2020 08:38 م

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطته بشأن السلام في الشرق الأوسط في رام الله بالضفة الغربية يوم الثلاثاء. تصوير: رنين صوافطة-رويترز.

رام الله (رويترز) - وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط بأنها مؤامرة وقال موجها حديثه لترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حقوق الشعب الفلسطيني "ليست للبيع".

وقال عباس في كلمة أذاعها التلفزيون في رام الله في الضفة الغربية المحتلة إنه يقول لترامب ونتنياهو "أن القدس ليست للبيع وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة وصفقة المؤامرة لن تمر".

جاءت تصريحات عباس بعد أن اقترح ترامب إقامة دولة فلسطينية تكون عاصمتها في القدس الشرقية في مسعى لتحقق انفراجة بين الفلسطينيين وإسرائيل.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد صبحي خليفة)

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