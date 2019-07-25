هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يوليو, 2019 07:46 م

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان القيادة الفلسطينية قررت يوم الخميس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي بعد هدم إسرائيل لمباني فلسطينية في بلدة صور باهر.

وأضاف عباس في كلمة نقلها التلفزيون في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله "على ضوء ما جري في اجتماع القيادة من مداولات وأمام إصرار دولة الاحتلال على التنكر لكل الاتفاقيات الموقعة وما يترتب عليها من التزامات نعلن عن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي والبدء بوضع آليات من بكرة بتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك عملا بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني".

(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - تحرير أحمد حسن)

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