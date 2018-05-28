الرئيس الفلسطيني يغادر المستشفى بعد علاج استمر ثمانية أيام
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية يوم 18 مايو أيار 2018. تصوير: محمد تركمان - رويترز(reuters_tickers)
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - خرج الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المستشفى يوم الاثنين بعد أن ظل فيه لمدة ثمانية أيام للعلاج مما قال مسؤولون إنه التهاب رئوي.
وقال عباس (82 عاما) للصحفيين في ردهة المستشفى بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة "شكرا لله تعالى على أن خرجت اليوم من المستشفى بصحة تامة وأعود لعملي اعتبارا من الغد".
وأدخل عباس، وهو مدخن شره، المستشفى يوم 20 مايو أيار لإجراء ما قال الأطباء في بداية الأمر إنها فحوص طبية بعد جراحة خضع لها في الأذن. وقال مسؤولون في وقت لاحق إنه يعالج من الالتهاب الرئوي.
وأصبح عباس، الذي دخل المستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية أثناء زيارة لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في فبراير شباط، رئيسا بعد وفاة ياسر عرفات في 2004.
وسعى عباس المدعوم من الغرب لإجراء محادثات سلام مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة لكن هذه المحادثات انهارت في 2014 كما انقضت ولايته الديمقراطية قبل ثمانية أعوام.
ولم تجر انتخابات رئاسية منذ 2005 وتستمر فترة الولاية خمس سنوات. وتقتصر سلطة عباس على الضفة الغربية المحتلة فيما تسيطر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز