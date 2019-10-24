هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أكتوبر, 2019 12:14 م

الرئيس اللبناني ميشال عون يلقي كلمة إلى الأمة في قصر بعبدا في لبنان يوم الخميس. صورة لرويترز.

بيروت (رويترز) - أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الخميس عن استعداده للحوار مع المحتجين للوصول إلى أفضل الحلول لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي، مضيفا "صار من الضروري إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي".

ووعد عون أيضا في كلمة إلى الأمة نقلتها شاشات التلفزيون بالتصدي للفساد ممتثلا لمطلب مئات الآلاف من المحتجين الذين يتظاهرون في الشوارع منذ الأسبوع الماضي.

وقال "دعوتي للمعتصمين: أنا حاضر أن ألتقي ممثلين عنكم يحملون هواجسكم ونسمع مطالبكم وتحديد ما هي وأنتم تسمعون منا عن مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي".

وتعهد الرئيس اللبناني بإنشاء "محكمة خاصة بالجرائم على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانة ورفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى بالمال العام الحاليين والسابقين".

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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