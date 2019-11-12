هذا المحتوى تم نشره يوم 12 نوفمبر, 2019 09:00 م

بيروت (رويترز) - ذكر الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الثلاثاء أنه وجد رئيس الوزراء المنتهية ولايته سعد الحريري مترددا في تولي المنصب مجددا وأنه يؤيد حكومة تشمل كلا من التكنوقراط والساسة.

وقال عون في مقابلة تلفزيونية "أنا اجتمعت مع الحريري ووجدته مترددا بين نعم وبين لا"، مضيفا أنه لا يعرف إن كان ذلك موقفه حتى الآن.

وأضاف أن المشاورات الرسمية من نواب البرلمان بشأن تعيين رئيس الوزراء الجديد قد تبدأ الخميس أو الجمعة "لكن هذا يرتكز على الأجوبة التي سنتلقاها من المعنيين. إذا لم نتلق الإجابات سنستغرق بضعة أيام إضافية. يوجد الكثير من الصعاب التي ذللناها ولا تزال هناك النقاط الأخيرة لأن نحن نود أن نخرج إلى المجتمع بحكومة منسجمة وليس حكومة متفرقة".

واستقال الحريري من رئاسة الحكومة الائتلافية في 29 أكتوبر تشرين الأول.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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