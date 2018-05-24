الرئيس اللبناني يكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة
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سعد الحريري يتحدث في بيروت يوم 11 أبريل نيسان 2018. تصوير: جمال السعيدي - رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية إن الرئيس ميشال عون كلف سعد الحريري يوم الخميس بتشكيل الحكومة الجديدة.
كان عون قد أجرى مشاورات مع أعضاء مجلس النواب يوم الخميس حصل فيها الحريري على تأييد 111 صوتا من إجمالي عدد نواب البرلمان اللبناني البالغ 128.
وجاء في البيان "بعد أن أجرى فخامة رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة اليوم الخميس .. استدعى دولة الرئيس سعد الدين الحريري لتكليفه تشكيل الحكومة".
(اعداد ليلى بسام للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز