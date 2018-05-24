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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 03:18 م 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 15:18

سعد الحريري يتحدث في بيروت يوم 11 أبريل نيسان 2018. تصوير: جمال السعيدي - رويترز. (reuters_tickers)