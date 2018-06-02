الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤدي اليمين لولاية ثانية
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الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بصورة من أرشيف رويترز(reuters_tickers)
القاهرة (رويترز) - أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت اليمين الدستورية لولاية ثانية أمام مجلس النواب بعد فوزه بأغلبية ساحقة في انتخابات لم يواجه فيها منافسة قوية.
وكان السيسي (63 عاما) قد عين وزيرا للدفاع في أغسطس آب 2012 ثم أعلن في يوليو تموز 2013 عزل الرئيس السابق محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وانتخب السيسي رئيسا في العام التالي.
وحصل السيسي على 97 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في مارس آذار لكن نسبة الإقبال بلغت 41 في المئة. ونافس السيسي مرشح وحيد مؤيد له بعد أن أوقف معارضون بارزون حملاتهم في يناير كانون الثاني قائلين إنهم تعرضوا لضغوط.
وألقي القبض على أبرز منافسيه وهو قائد عسكري سابق أيضا وتعرض مساعد له للضرب بالقرب من منزله لكن السلطات قالت إن مشكلة مرورية حدثت.
وبعد أن أدى السيسي اليمين أطلقت المدفعية 21 طلقة.
وقال أمام النواب "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وخلال الحملة الانتخابية قال السيسي إنه كان يتمنى أن يخوض الانتخابات كثير من المرشحين الآخرين.
وتواجه مصر صعوبات اقتصادية كما تشن حملة على إسلاميين متشددين ينشطون في محافظة شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة.
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه - تحرير علا شوقي)
رويترز