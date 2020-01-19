هذا المحتوى تم نشره يوم 19 يناير, 2020 05:45 م

عدن (رويترز) - طالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يوم الأحد الجيش بأن يكون على أهبة الاستعداد للقتال بعد هجوم شنه الحوثيون المتحالفون مع إيران يوم السبت على معسكر تدريب للجيش في مدينة مأرب قالت قوات موالية للرئيس إنه أودى بحياة 79 شخصا.

وقال مصدران طبيان إن الهجوم استهدف مسجدا بالمعسكر أثناء تجمع الناس للصلاة، وهو الأحدث في الحرب بالوكالة في اليمن بين إيران والسعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن هادي قوله في بيان "إن الأفعال المشينة للميليشيات الحوثية تؤكد دون شك عدم رغبتها أو جنوحها للسلام لأنها لا تجيد غير مشروع الموت والدمار وتمثل أداة رخيصة لأجندة إيران في المنطقة".

وأكد هادي، الموجود حاليا في السعودية، ضرورة أن يكون الجيش على أهبة الاستعداد بعد هذا الهجوم.

ولم يعلن الحوثيون حتى الآن مسؤوليتهم عن الهجوم. وينفي الحوثيون أن يكونوا أداة في يد إيران ويقولون إنهم يقاتلون نظاما فاسدا.

وذكر بيان عسكري نشرته على تويتر قوات موالية للرئيس أن عدد القتلى بلغ 79 في حين أصيب 81 آخرون، وهو عدد أعلى مما أُعلن في وقت سابق. وكان التلفزيون السعودي الرسمي ذكر أن عدد القتلى بلغ 60.

وتدخل تحالف تقوده السعودية في الحرب في عام 2015 لإعادة حكومة هادي التي أخرجها الحوثيون من العاصمة صنعاء وتتمركز الآن في مدينة عدن الساحلية الجنوبية.

(تغطية صحفية محمد الغباري - شارك في التغطية أسماء الشريف - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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