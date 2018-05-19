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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2018 12:52 ص 20 مايو 2018 - آخر تحديث - 00:52

دخان يتصاعد أمام فلسطينيين يشاركون في احتجاج ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس على الحدود بين إسرائيل وغزة يوم 14 مايو أيار 2018. تصوير: عمير كوهين - رويترز

الرباط (رويترز) - قال لحسن العمراني نائب رئيس بلدية العاصمة المغربية الرباط يوم السبت إن الرباط علقت خططا لشراكة توأمة مع جواتيمالا سيتي احتجاجا على نقل جواتيمالا سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وقال العمراني من حزب العدالة والتنمية لرويترز إنه في أعقاب قرار جواتيمالا إقامة سفارة لها في القدس قرر مجلس مدينة الرباط رفض النقاش بشأن اتفاقية التوأمة مع جواتيمالا سيتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وافتتحت جواتيمالا سفارة في القدس يوم الأربعاء بعد يومين من نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى هناك في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين ولاقت إدانة دولية.

وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها بينما يريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. وسفارات معظم الدول في تل أبيب. وتقول معظم دول العالم إن وضع القدس ينبغي تحديده في المحادثات المستقبلية.

وقتلت القوات الإسرائيلية 60 متظاهرا فلسطينيا عند الحدود مع غزة في اليوم الذي افتتحت فيه الولايات المتحدة سفارتها الجديدة في القدس. وتقول إسرائيل إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة هي التي حرضت على العنف وهو ما تنفيه حماس.

وكان مجلس مدينة الرباط قد قرر في السابق التصويت على مشروع توأمة مع جواتيمالا سيتي الأسبوع الماضي.

وافتتحت جواتيمالا سفارة في الرباط وهي الثانية في أفريقيا في نوفمبر تشرين الثاني 2017.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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رويترز