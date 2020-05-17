هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2020 07:18 م

(رويترز) - قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الأحد على موقعه الرسمي على الإنترنت إنه سيتم طرد الأمريكيين من العراق وسوريا.

وكادت إيران أن تدخل في حرب شاملة مع الولايات المتحدة عندما قتلت طائرة أمريكية مسيرة القائد العسكري الإيراني الكبير قاسم سليماني في بغداد في الثالث من يناير كانون الثاني، مما دفع طهران إلى الرد بقصف صاروخي لقاعدة أمريكية في العراق بعد ذلك بأيام.

وقال خامنئي دون أن يذكر تفاصيل "الأمريكيون لن يبقوا في العراق وسوريا وسيُطردون".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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