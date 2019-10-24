هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أكتوبر, 2019 01:54 م

الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط في باريس في صورة من أرشيف رويترز.

بيروت (رويترز) - قال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط إن أفضل حل لإنهاء الاحتجاجات الشعبية التي أثارتها الأزمة الاقتصادية في البلاد هو الإسراع بتعديل حكومي كما اقترح الرئيس ميشال عون.

وكتب جنبلاط على تويتر "بعد سماع كلمة الرئيس عون وبما أننا في نفس هذا المركب الذي يغرق وكون نشاطره الخوف من الانهيار الاقتصادي، نجد أن أفضل حل يكمن في الإسراع في التعديل الحكومي والدعوة لاحقا إلى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي".

(تغطية ليلى بسام من بيروت - إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)

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