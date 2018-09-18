الزعيم الشيعي العراقي هادي العامري يسحب ترشحه لرئاسة الوزراء
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الزعيم الشيعي العراقي هادي العامري - صورة من أرشيف رويترز(reuters_tickers)
بغداد (رويترز) - قال الزعيم الشيعي العراقي هادي العامري في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إنه يسحب ترشحه لرئاسة الوزراء.
ويرأس العامري تحالف فتح وهي الكتلة الانتخابية التي حلت في المركز الثاني في الانتخابات العامة التي جرت في مايو أيار. وكان تحالفه يتنافس لتشكيل أكبر كتلة لتشكيل الحكومة.
وقال العامري في المؤتمر الصحفي "أحب أن أعلن أمام الشعب العراقي العزيز سحب ترشيحي لرئاسة مجلس الوزراء وفتح المجال أمام الحوارات الجادة لانتخاب رئيس مجلس وزراء وحكومته وفقا لرؤية المرجعية الدينية العليا والشروط التي حددتها المرجعية".
(شارك في التغطية علي عبد العاطي - إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز