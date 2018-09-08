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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 سبتمبر, 2018 12:47 م 08 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:47

من هيثم أحمد ومحمد عبداللاه

القاهرة (رويترز) - أصدرت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت حكما بالسجن المشدد خمس سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد المعروف باسم شوكان في قضية فض اعتصام رابعة.

وفي أبريل نيسان منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) شوكان جائزتها لحرية الصحافة لسنة 2018 قائلة إنه كان يؤدي عمله خلال إلقاء القبض عليه يوم 14 أغسطس آب عام 2013 خلال فض الاعتصام.

وقالت اليونسكو إن احتجاز شوكان انتهاك لحقوق الإنسان. لكن مصر انتقدت منح الجائزة لمتهم بارتكاب جرائم جنائية.

وقضى شوكان الذي يبلغ من العمر 31 عاما أكثر من خمس سنوات في الحبس الاحتياطي، وقال قانونيون يوم السبت إنه يجب الإفراج عنه على الفور باحتساب الحبس الاحتياطي بديلا للعقوبة المقضي بها.

وعبر شقيقه محمد أبو زيد (36 عاما) عن سعادته بالحكم، مضيفا في اتصال هاتفي مع رويترز "خلال أيام إن شاء الله يطلع من السجن".

وأضاف وهو يغادر قاعة المحكمة أن والده ووالدته عبرا أيضا عن شعور غامر بالسعادة.

وتابع أن شوكان سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض طالبا البراءة.

وللمحكوم عليهم حضوريا الحق في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإن ألغته تعاد المحاكمة أمامها.

وحوكم في القضية 738 متهما بالإضافة إلى شوكان توفي خمسة منهم خلال المحاكمة.

وأصدرت المحكمة يوم السبت أحكام بالإعدام شنقا على 75 من المتهمين بينهم أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين. كما قضت المحكمة بمعاقبة 47 متهما، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بالسجن المؤبد.

وصدر الحكم على 374 متهما بالسجن المشدد 15 سنة وعلى أسامة محمد مرسي، أحد أبناء الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بالسجن المشدد عشر سنوات وعلى 22 متهما حدثا بالسجن عشر سنوات وعلى 215 متهما، أحدهم شوكان، بالسجن المشدد خمس سنوات.

ويقول قانونيون إن السجن المشدد يحرم المحكوم عليه من أي عفو عن جزء من العقوبة.

وقُتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وعدد من رجال الأمن في فض الاعتصام يوم 14 أغسطس آب 2013 بعد نحو ستة أسابيع من عزل مرسي المنتمي للجماعة وسط احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

(تحرير نادية الجويلي)

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رويترز