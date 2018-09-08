السجن المشدد 5 سنوات للمصور الصحفي شوكان في قضية فض اعتصام رابعة
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المصور الصحفي محمود أبو زيد المعروف باسم شوكان أثناء محاكمته - صورة من أرشيف رويترز(reuters_tickers)
القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة حكمت يوم السبت على المصور الصحفي محمود أبو زيد المعروف باسم شوكان بالسجن المشدد خمس سنوات في قضية فض اعتصام رابعة.
وفي أبريل نيسان منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) شوكان جائزتها لحرية الصحافة لسنة 2018 قائلة إنه كان يؤدي عمله خلال إلقاء القبض عليه يوم فض الاعتصام.
وقضى شوكان أكثر من خمس سنوات في الحبس الاحتياطي. وقال قانونيون يوم السبت إنه يجب الإفراج عنه على الفور باحتساب الحبس الاحتياطي بديلا للعقوبة المقضي بها.
(تغطية صحفية للنشرة العربية هيثم أحمد - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير نادية الجويلي)
رويترز