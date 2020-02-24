جنيف (رويترز) - ندد رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج يوم الاثنين بقصف المناطق المدنية والمطارات في بلاده ووصف القائد العسكري خليفة حفتر بأنه "مجرم حرب" وذلك في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة.
وقال السراج أمام المجلس "القصف العشوائي للأحياء السكنية واستهداف المطارات المدنية وقصف المستشفيات وقصف وإغلاق المدارس يتحمل مسؤوليته المعتدي ومن يمده بالمال والسلاح، ويجب محاسبتهم وملاحقتهم قانونيا".
وأضاف أن حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا لطالما أبدت استعدادها للمضي قدما على طريق السلام والاستقرار.
ومن المقرر إجراء محادثات سياسية بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة في جنيف يوم الأربعاء.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)