دبي (رويترز) - أكدت السعودية أنها ستنظم مؤتمرا افتراضيا للمانحين لليمن يوم الثلاثاء بالشراكة مع الأمم المتحدة.
أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ذلك يوم الجمعة نقلا عن توجيهات للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأعلنت الأمم المتحدة يوم الخميس عن المؤتمر الذي يعقد بالشراكة مع الرياض وقالت إنه يهدف لجمع نحو 2.4 مليار دولار لتوفير نفقات أكبر عملية إغاثة في العالم.
ويحتاج نحو 80 بالمئة من سكان اليمن أي نحو 24 مليون نسمة للمساعدات.
(تغطية صحفية ماهر شميطلي - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)