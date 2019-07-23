هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يوليو, 2019 06:02 م

دبي (رويترز) - قالت السعودية يوم الثلاثاء إن اعتراض إيران لسفن تجارية بما فيها احتجاز سفينة بريطانية في مياه الخليج يعد انتهاكا للقانون الدولي وحثت المجتمع الدولي على ردع مثل هذه التصرفات.

جاءت التصريحات السعودية بعد أن دعت بريطانيا يوم الاثنين إلى تشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز أهم شريان ملاحي للنفط في العالم.

وقالت الحكومة في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية إن "أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي يجب على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه".

وأعلنت إيران يوم الجمعة أنها احتجزت الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو التي كانت متجهة إلى ميناء في السعودية وغيرت مسارها فجأة بعد عبور مضيق هرمز عند مدخل الخليج.

ووصفت بريطانيا الأمر بأنه "قرصنة دولة".

وقال العراق، الذي يعتبر إيران والولايات المتحدة من أهم حلفائه، يوم الثلاثاء إن إيران طمأنته بشأن حرية الملاحة الدولية في الخليج.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن إيران أبلغت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بذلك خلال زيارته لطهران يوم الاثنين.

وقال البيان إن الرئيس الإيراني حسن روحاني أعطى تطمينات للوفد العراقي بشأن ضمان حرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز واحترام القانون الدولي الذي يكفل ذلك.

وسعى العراق للوساطة في تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة خشية أن يمتد أي تصعيد عنيف بين البلدين إلى الأراضي العراقية حيث تعمل فصائل مسلحة تدعمها إيران وقوات أمريكية على مقربة.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا موقعنا يُجيب بمقالات على تساؤلاتكم

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك