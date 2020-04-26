هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أبريل, 2020 11:57 ص

صورة التقطت من الجو لشوارع خاوية خلال الحظر المفروض في مكة المكرمة في الثاني من أبريل نيسان 2020. تصوير: ياسر بخش - رويترز

القاهرة (رويترز) - قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة خففت حظر التجول يوم الأحد مع الإبقاء على الحظر الكامل للتجول على مدار الساعة في مدينة مكة وأحياء سبق الإعلان عن عزلها.

وخارج هذه المناطق، سيتم رفع حظر التجول من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء (من 0600 إلى 1400 بتوقيت جرينتش)ابتداء من يوم الأحد وحتى 13 مايو أيار.

وسمح الأمر الملكي أيضا بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما في ذلك محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى 13 مايو أيار.

وستظل الأنشطة التي لا تسمح بالتباعد الجسدي مغلقة بما في ذلك صالونات الحلاقة ودور السينما. كما تُحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

وينبغي أن تحرص المتاجر التي تفتح أبوابها على مسافة بين كل عميل وآخر لا تقل عن عشرة أمتار مربعة. ويجب تعقيم المراكز التجارية كل 24 ساعة ولا يُسمح بدخول الأطفال دون سن 15 عاما.

وسجلت السعودية 16299 إصابة بفيروس كورونا و136 وفاة. وهذه هي أعلى حصيلة في دول مجلس التعاون الخليجي الست التي سجلت معا ما يقرب من 43 ألف إصابة و250 حالة وفاة.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله-إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك