هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2020 06:53 ص

مقاتلون من المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن في صورة بتاريخ العاشر من ديسبر كانون الأول 2019. تصوير: فواز سلمان - رويترز.

القاهرة (رويترز) - ناشدت حكومة السعودية الجماعة الانفصالية الرئيسية في اليمن، التي أعلنت الحكم الذاتي في الجنوب، الالتزام باتفاق لإنهاء مواجهة سابقة مع الحكومة المدعومة من الرياض.

ويهدد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي يوم الأحد، والذي تضمن الإدارة الذاتية في المناطق الجنوبية، بتجديد الصراع مع الحكومة.

وكلاهما جزء من تحالف عسكري شكلته السعودية لمحاربة حركة الحوثيين المتحالفة مع إيران، والتي أطاحت بالحكومة المعترف بها دوليا من السلطة في العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.

ودعت الحكومة السعودة في بيان صدر في وقت متأخر يوم الثلاثاء إلى "إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض" في إشارة إلى اتفاق لتقاسم السلطة أبرم في نوفمبر تشرين الثاني

وترأس اجتماع مجلس الوزراء الافتراضي الملك سلمان. ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (واس) صورا للملك ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في موقعين منفصلين.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية باليمن قد حث يوم الاثنين المجلس الانتقالي الجنوبي على التراجع عن هذه الخطوة قائلا إنها عمل تصعيدي في وقت يتعين فيه على كل الأطراف التركيز على التصدي لفيروس كورونا المستجد.

كما أشاد مجلس الوزراء بالتحالف لتمديده لمدة شهر وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني بسبب فيروس كورونا. وقالت الرياض إن الهدنة ستساعد أيضا في تخفيف معاناة اليمنيين خلال شهر رمضان، الذي بدأ يوم الجمعة، ودعم جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.

وأفادت قناة العربية المملوكة للسعودية يوم الأربعاء نقلا عن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر بأن الولايات المتحدة رحبت بإعلان التحالف وقف إطلاق النار.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله وعمر فهمي-إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)

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