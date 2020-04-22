هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل, 2020 02:43 م

دبي (رويترز) - قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الأربعاء إن المملكة سترتب رحلات جوية للمقيمين من غير السعوديين الراغبين في العودة إلى بلادهم في ظل تفشي فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة الرسمية عن وزارة الداخلية قولها إن من يحملون تأشيرات إقامة سارية يمكنهم التقدم بطلب عبر الإنترنت وسيتم إرسال تفاصيل الرحلات إليهم بمجرد ترتيبها.

كانت المملكة قد علقت الرحلات الجوية الدولية وفرضت حظر تجول في أنحاء البلاد للحد من انتشار الفيروس.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الرحلات ستغادر من مطارات في العاصمة الرياض وجدة والمدينة والدمام.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد)

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